Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Kioskeinbruch++

Oldenburg (ots)

++Kioskeinbruch++

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Osterkampsweg zu einem Einbruch in einen Kiosk. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Objekt. Es wurden dort befindliche Zigarettenautomaten aufgehebelt und der Inhalt entwendet. Des Weiteren wurden Bargeld, Shishas und diverse alkoholische Getränke mitgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell