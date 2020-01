Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Polizei findet eine professionelle Cannabis-Indoorplantage in Rastede; 40 kg Marihuana sichergestellt ++

Oldenburg (ots)

Rein zufällig nahmen Diensthunde der Oldenburger Polizei bei einer Übung am Nachmittag des 08.01.20 massiven Marihuanageruch aus einem Fenster im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Rastede/Liethe, Rehornweg, wahr. Über die Staatsanwaltschaft Oldenburg erwirkten Rauschgiftermittler der Westersteder Polizei daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht in Oldenburg. Bei der Durchsuchung wurden in der Erdgeschosswohnung zwei männliche Personen angetroffen. Dabei handelt es sich um den 42 Jahre alten Mieter des Hauses sowie um einen 31 Jahre alten Mann aus Emmen/NL. Im Obergeschoss des Wohnhauses wurde eine professionelle Cannabis-Indoorplantage festgestellt. Zudem konnten ca. 40 kg Marihuana-Blüten sichergestellt werden. Die beiden männlichen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Durch das Amtsgericht Westerstede wurden am gestrigen Tage Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen erlassen. Durch Kriminaltechniker der Polizei Oldenburg erfolgte am 08. und 09.01.20 eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung im Objekt. Die hochwertige Anlage wird am heutigen Tage durch Beamte des technisches Einsatzzuges der Oldenburger Bereitschaftspolizei demontiert. Die sichergestellten Drogen haben einen Verkaufswert von mindestens 200.000 Euro; der Wert der Gerätschaften zur Cannabisherstellung dürfte bei ca. 100.000 Euro liegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell