Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugen nach Verkehrsunfall auf Tankstellengelände in Edewecht sowie nach Trunkenheitsfahrt in Edewecht gesucht+++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, dem 09.01.2020, gegen 20:08 Uhr ereignete sich bei der AVIA-Tankstelle an der B401 in 26188 Edewecht, Ortsteil Klein Scharrel, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem silbergrauen PKW die Bundesstraße aus Richtung Papenburg kommend in Fahrtrichtung Oldenburg. In Höhe der dortigen AVIA-Tankstelle beabsichtigte der Fahrzeugführer nach links auf das Tankstellengelände zu fahren. Dabei geriet der Pkw ins Schlingern und prallte frontal gegen einen dort befindlichen massiven Blumenkübel aus Beton, wobei dieser völlig zerstört wurde. Obwohl während des Vorfalls Kundenbetrieb herrschte, flüchtete der Fahrzeugführer mit seinem silbergrauem Pkw, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Verlauf der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde gegen 21 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall im Langendamm in Edewecht-Jeddeloh II gemeldet. Dort ist ein PKW Ford von der Fahrbahn abgekommen und beschädigt im Straßengraben zum Stehen gekommen. Der mutmaßliche Fahrzeugführer, ein 37jähriger Litauer mit Wohnsitz in der Gemeinde Edewecht, konnte im Nahbereich fußläufig und unverletzt angetroffen werden. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,61 Promille. Aus diesem Grunde wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Beschuldigte bereits seit längerem nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zeugenhinweise zu beiden Verkehrsunfällen bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell