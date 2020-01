Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfälle auf A 29 mit mehreren verletzten Personen ++ Fahrbahn voll gesperrt ++ Staubildung ++

Oldenburg (ots)

++ Am 11.01.20, gegen 17.14 Uhr, ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle auf der A 29 zwischen der Anschlussstelle Ohmstede und dem Autobahnkreuz Oldenburg Nord. Kurz nach dem Parkplatz Bornhorster Wiesen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zunächst zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw. Die Pkw kamen zum Teil schwer beschädigt entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Eine Fahrzeugführerin musste durch die Feuerwehr Oldenburg aus ihrem Pkw befreit werden und wurde im Anschluss schwer verletzt in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. Die Insassen des anderen Pkw wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. Infolge dieses Unfalles kam es aufgrund der blockierten Fahrbahn zu einem weiteren Unfall, indem mehrere Beteiligte aufeinander auffuhren. Hierbei kam es lediglich zu leichten Verletzungen eines Beteiligten und zu Sachschäden. Die genaueren Umstände zur Entstehung des ersten Unfalles sind bislang nicht genau bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe beider Unfälle liegt bei ca. 35000 Euro. Zwecks Unfallaufnahme, Bergung der beschädigten Fahrzeuge und Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei Oldenburg wurde die Fahrbahn der A29 ab der Anschlussstelle Ohmstede bis zum Autobahnkreuz Nord bis 19.50 Uhr voll gesperrt. ++

