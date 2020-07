Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Elektrofahrrad gestohlen

Gescher (ots)

Eine böse Überraschung wartete am Montagabend auf eine Frau in Gescher: Als sie gegen 22.15 Uhr zum Abstellort ihres Pedelecs kam, war es nicht mehr dort. Diebe hatten das silberfarben lackierte Zweirad vom Typ Sparta im Wert von circa 2.400 Euro gestohlen. Die Besitzerin hatte das Rad gegen 19.00 Uhr verschlossen vor einem Gebäude an der Von-Galen-Straße abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

