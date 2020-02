Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr Düsseldorf unterstützt Rettungsdienst - Personenrettung aus Innenhof in der Altstadt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 15. Februar 2020, 0.22 Uhr, Heinrich-Heine-Allee, Altstadt

Ein Mann war am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in einen Innenhof eines Gebäudekomplexes gestürzt. Über ein Hotel konnten sich die Rettungskräfte nach wenigen Minuten Zugang zum Verletzten verschaffen, der nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus kam.

Über die Polizei erhielt die Feuerwehr Düsseldorf am Samstagmorgen eine Meldung über einen verletzten Mann in einem Innenhof eines Gebäudekomplexes in der Altstadt. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte wenige Minuten später musste über verschiedene Eingänge versucht werden sich zu dem Verletzten einen Zugang zu verschaffen. Aus einer Wohnung oberhalb des Innenhofes konnte der verletzte Mann zwar lokalisiert werden, aber es bestand keine Möglichkeit, sich bis in den Innenhof einen Weg zu bahnen.

Die Einsatzkräfte von der Feuerwehr und der Polizei arbeiteten hierbei eng zusammen, sodass kurz darauf über die erste Etage eines Hotels ein direkter Weg zu dem abgestürzten Mann möglich war. Der Notarzt begann sofort mit der medizinischen Erstversorgung und weitere Einsatzkräfte bereiteten zeitgleich die Rettung vor. Mit einem Spineboard, dabei handelt es sich um ein stabiles Rettungsbrett, auf dem der Patient mit Gurten festgeschnallt wird, konnte der Mann dann durch den Treppenraum des Hotels zum Rettungswagen getragen werden.

Anschließend kam er zu weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Der genaue Hintergrund des Sturzes ist bislang unklar. Nach rund einer Stunde kehrten die 16 Einsatzkräfte der Feuerwachen Hüttenstraße, Quirinstraße und Münsterstraße zu ihren Wachen zurück.

