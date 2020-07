Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Pedelec aus Garage entwendet

Ahaus (ots)

In der Nacht zum vergangenen Sonntag haben Diebe in Ahaus-Alstätte ein Pedelec gestohlen. Das weiße, mit roten Applikationen versehene Elektrofahrrad des Herstellers Haibike im Wert von circa 2.500 Euro hatte verschlossen in einer Garage auf einem Grundstück an der Hochstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

