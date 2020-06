Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Tier in Notlage - Katze auf Baum

Breckerfeld (ots)

Datum: 03.06.2020/ Uhrzeit: 15:38 Uhr/ Dauer: 60 Minuten/ Einsatzstelle: Dahlerbrücker Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Mittwochnachmittag zu einer Tierrettung in die Dahlerbrücker Straße alarmiert. Eine Katze hatte sich in etwa 13 Metern Höhe in einem Baum niedergelassen und kam nach Ansicht eines besorgten Bürgers nicht mehr aus eigener Kraft herunter. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld wollten das Tier über die Drehleiter retten. Der "Patient" verweigerte allerdings die Mitfahrt in der Drehleiter, sprang gekonnt vom Baum und lief nach Hause. Der Einsatz endete nach etwa 60 Minuten mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache.

