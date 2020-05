Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Dienstag, 05.05.2020, 16.00 Uhr

(däu)Am Dienstag gegen 16:00 Uhr kam es in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Obwohl hierbei auch ein Gehstock, als Schlagwerkzeug missbraucht, zum Einsatz gekommen sein soll, wurden ein 35-jähriger sowie ein 62-jähriger Mann nur leicht verletzt. Der dritte Beteiligte, ein 34-jähriger Wiesbadener, blieb unverletzt. Gegen alle Beteiligten ermittelt nun die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

2. Mehrere Diebstähle von Werkzeugen und Baumaterialien, Wiesbaden, Dotzheim / Kastel, Dienstag, 30.04.2020 - Mittwoch, 06.05.2020

(däu)In mehreren Stadtteilen von Wiesbaden entwendeten unbekannte Täter Baumaterialien und hochwertige Werkzeuge von Baustellen, bzw. aus einem Handwerkerfahrzeug. Im Zeitraum vom Donnerstag, 30.04.2020 bis Mittwoch, 06.05.2020 wurden in Dotzheim in der Willi-Werner-Straße und in der Greifstraße zwei Baustellen zum Ziel von Dieben. Diese entwendeten dort Werkzeuge und Baumaterialien im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Ebenfalls schlugen Langfinger in der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 06:00 Uhr im Ogelweg in Kastel zu. Dort stahlen die Diebe aus einem kleinen Lkw ebenfalls hochwertige Werkzeuge. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang allen Baustellenmitarbeitern und Handwerkern ihre Werkzeuge und Materialien nicht in Fahrzeugen, bzw. ungesichert auf der Baustelle zu lassen. Weitere Informationen erfahren Sie von der Polizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer (0611) 345-1616 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbrüche in Gartenhütten, Waldems, Steinfischbach, Industriestraße / Tenne, Montag, 04.05.2020 - Mittwoch, 06.05.2020

(däu)Unbekannte brachen in Steinfischbach im Zeitraum von Montag, 04.05.2020 bis Mittwoch, 06.05.2020 in zwei Gartenhütten ein. Zum einen schlugen die Täter in der Straße "Tenne" zu und stahlen zwei Rasenmäher im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Der zweite Einbruch ereignete sich in der Industriestraße. Hier hatten es die Langfinger auf mehrere Gartengeräte sowie auf ein Notstromaggregat im Gesamtwert von ebenfalls mehreren Hundert Euro abgesehen. Hinweisgeber werden gebeten, die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu informieren.

