Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Erneut zwei Mülltonnen bei Brand beschädigt, Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, 06.05.2020, 02.00 Uhr,

(pl)In der Hermann-Brill-Straße in Klarenthal haben die dritte Nacht in Folge Mülltonnen gebrannt. Ein Anwohner wurde gegen 02.00 Uhr auf das Feuer aufmerksam und verständigte daraufhin die Feuerwehr, welche den Brand löschte. Betroffen von dem Feuer waren zwei nebeneinandersehende Großraummülltonnen. Die beiden Mülltonnen brannten komplett aus. Darüber hinaus wurden die Holzumfriedung der Müllsammelstelle und ein in der Nähe geparkter Motorroller durch das Feuer beschädigt. Kurz vor dem Feuer wurden durch Zeugen zwei junge männliche Personen gesehen, welche sich in Richtung des Brandortes bewegt hatten. Die beiden sollen ca. 1,80 Meter groß sowie schlank gewesen sein und dunkle, sportliche Kleidung sowie eine Kapuze über dem Kopf getragen haben. Einer die beiden habe zudem eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Wiesbaden-Sonnenberg, Leibnizstraße, 05.05.2020, 00.00 Uhr bis 05.35 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurde ein Einfamilienhaus in der Leibnizstraße in Sonnenberg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch die Balkontür in das Haus ein und entwendeten unter anderem hochwertige Schmuckstücke, Bargeld, Dokumente sowie Kerzenständer und Porzellan. Darüber hinaus ließen die Einbrecher auch noch komplette Schubladen mit dem darin befindlichen Silberbesteck mitgehen. Die Schubladen konnten später ohne Inhalt auf einer angrenzenden Baustelle aufgefunden werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Trickdiebin stielt Haustürschlüssel, Wiesbaden, Breitenbachstraße, 05.05.2020, 12.00 Uhr,

(pl)Eine etwa 25 Jahre alte Trickdiebin hat sich am Dienstagmittag in der Breitenbachstraße Zutritt zum Haus einer Seniorin verschafft und anschließend deren Haustürschlüssel entwendet. Die Diebin klopfte gegen 12.00 Uhr an die Terrassentür der Geschädigten. Die von dem ungebetenen Gast überraschte Seniorin öffnete die Tür, um die Frau nach ihrem Erscheinen zu fragen. Die Unbekannte betrat daraufhin direkt unaufgefordert das Wohnzimmer und fragte die Geschädigte nach einem Zettel, um ihrer nicht erreichbaren Großmutter eine Nachricht hinterlassen zu können. Als die Seniorin die Dame nun mehrfach aufforderte, das Haus wieder zu verlassen, kam diese der Aufforderung nur zögerlich nach und entwendete schließlich beim Hinausgehen den an der Eingangstür hängenden Haustürschlüssel. Die Trickdiebin soll etwa 25 Jahre alt, ca. 1,70- 180 Meter groß gewesen sein und ein europäisches Erscheinungsbild sowie dunkle zum Dutt gebundene Haare gehabt haben. Sie habe rosafarbene Oberbekleidung getragen und sich nach dem Verlassen des Hauses zu einer an einem Auto wartenden männlichen Person begeben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

4. Diebstähle aus Pkw, Wiesbaden, Irmengardstraße / Georg-August-Straße, Dienstag, 05.05.2020 - Mittwoch, 06.05.2020,

(däu)In Wiesbaden kam es in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen zu zwei Diebstählen aus Pkw. Kurz vor Mitternacht wurde ein Täter in der Georg-August-Straße durch eine Zeugin gestört, als sich dieser gerade an einem roten Renault zu schaffen machte. Nach Angaben der Zeugin flüchtete der dunkel gekleidete Mann mit einem Leihfahrrad in Richtung Zietenring. Zu einer vollendeten Tat kam es zwischen Montagabend 20:30 Uhr und Dienstagmorgen 08:30 Uhr in der Irmengardstraße in Sonnenberg. Hier wurde eine Aktentasche samt Inhalt im Gesamtwert von 2.200 Euro aus einem Porsche gestohlen. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei dem 5. Polizeirevier unter (0611) 345-2540 zu melden. Die Polizei empfiehlt, niemals Wertsachen im Fahrzeug aufzubewahren. Insbesondere mobile Navigationsgeräte, Handys, Laptops und Taschen sind das Ziel von Langfingern. Weitere Hinweise und Tipps, wie Sie ihre Wertsachen schützen können, bekommen Sie kostenlos bei Ihrer Polizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer (0611) 345-1616.

5. Pkw durch Tritte beschädigt, Wiesbaden, Andreasstraße, Mittwoch, 06.05.2020, 03:15 Uhr,

(däu)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden der Polizei gegen 03:15 Uhr Hilferufe einer weiblichen Person im Bereich der Pfälzer Straße gemeldet. Als die Polizei den Bereich nach der vermeintlich in Not geratenen Person absuchte, traf eine Streife in der Andreasstraße auf eine Gruppe von vier Jugendlichen. Ein Mädchen aus der Gruppe rannte beim Erblicken des Streifenwagens einige Meter die Straße entlang und trat, vor den Augen der Beamten, gegen mehrere dort geparkte Pkw und beschädigte diese. Die 15-Jährige wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,75 Promille. Gegen die junge Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ob sie zuvor um Hilfe geschrien hat konnte bislang nicht geklärt werden und bedarf weiterer Ermittlungen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Polizei findet Drogen bei Wohnungsdurchsuchung, Bad Schwalbach, Dienstag, 05.05.2020,

(däu)Einen guten Riecher bewies eine Polizeistreife als sie bei einem 16-Jährigen, im Rahmen einer Personenkontrolle in Bad Schwalbach, Drogen sicherstellen konnte. Den Beamten gelang es zu ermitteln, bei welchem Verkäufer der 16-Jährige zuvor seine illegalen Drogen gekauft hatte. Die Streife schaltete daraufhin die Kripo ein, welche die Wohnung des Verkäufers durchsuchte. Bereits vor dessen Haus lief den Kriminalbeamten ein 19-jähriger Mann in die Hände, bei dem die Beamten verbotene Betäubungsmittel sicherstellen konnten. Bei der anschließend stattgefundenen Wohnungsdurchsuchung wurden die Polizisten erneut fündig. Es konnten weitere Drogen in amtliche Verwahrung genommen werden. Gegen die beiden 16-jährigen und 19-jährigen jungen Männer wurden Strafverfahren wegen des Erwerbes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Den 21-jährigen Verkäufer der Drogen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln.

2. Pkw landet im Grünstreifen, Aarbergen, Landesstraße 3373 zwischen Aarberg-Michelbach und Hohenstein-Holzhausen, Dienstag, 05.05.2020, 22:00 Uhr,

(däu)Am späten Dienstagabend gegen 22:00 Uhr kam eine 20-jährige Autofahrerin auf der L 3373, aus Aarbergen-Michelbach kommend, von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Ihr Kia wurde hierdurch im Frontbereich stark beschädigt. Ursächlich für den Unfall war nach Angaben der 20-Jährigen die Fahrweise eines ihr entgegen gekommenen SUV. Der sei zum einen mit eingeschaltetem Fernlicht gefahren, zum anderen auf die Fahrbahn der Kia-Fahrerin gekommen, so dass diese in den Grünstreifen habe ausweichen müssen. Zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der SUV setzte seine Fahrt nach dem Unfall unvermittelt fort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

3. Verkehrsunfall endet mit Totalschaden, Hohenstein, Strinz Margarethä, Landesstraße 3274 zwischen Hohenstein-Breithardt und Strinz Margarethä, Mittwoch, 06.05.2020, 00:30 Uhr,

(däu)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam ein 19-jähriger Pkw-Fahrer auf der L 3274, aus Hohenstein Breithardt kommend, von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 19-Jährige sowie sein gleichaltriger Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Mazda erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

