Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Raub war offensichtlich vorgetäuscht, Wiesbaden-Dotzheim, 01.05.2020, 20.10 Uhr,

(pl)Der am Abend des 1. Mai angeblich verübte Raub zum Nachteil eines 15-jährigen Wiesbadeners war offensichtlich vorgetäuscht. Der 15-Jährige hatte bei der Wiesbadener Polizei angezeigt, dass er gegen 20.10 Uhr an einer Bushaltestelle in Dotzheim von einem jungen Mann angegriffen und beraubt worden sei. (Wir berichteten am 04.05.2020) Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Raub offensichtlich nicht stattgefunden hat und von dem Jugendlichen vorgetäuscht wurde. Gegen den 15-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.

2. Weiterer Mülltonnenbrand in Klarenthal, Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, 05.05.2020, 03.00 Uhr,

(pl)Nachdem es bereits in der Nacht zum Montag in der Hermann-Brill-Straße und in der Graf-von-Galen-Straße in Klarentahl zu mehreren Mülltonnenbränden kam, brannte eine Nacht später erneut eine Großraummülltonne. Der Brand ereignete sich abermals in der Hermann-Brill-Straße und wurde in der Nacht zum Dienstag gegen 03.00 Uhr festgestellt. Durch das Feuer wurde die Tonne beschädigt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet weiterhin Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

3. Vorsicht beim Einkaufen - Taschendiebe unterwegs!, Wiesbaden, 04.05.2020,

(pl)Im Verlauf des Montags waren in Wiesbadener Geschäften Taschendiebe unterwegs. Die Täter schlugen in der Innenstadt und in Biebrich zu und entwendeten die Geldbörsen oder aber das Handy von mindestens vier Personen. Hierbei ist der Ablauf oftmals derselbe. Es wird auf einen günstigen Moment gewartet, in dem die Wertsachen kurz "ungesichert" sind, oder das ausgesuchte Opfer wird geschickt abgelenkt, sodass es nicht auf seine Wertsachen achtet. Auf Grund der aktuellen Fälle weist die Polizei darauf hin, gerade beim Einkaufen, auf Wertsachen und Geldbörsen besonders aufzupassen. Geldbörsen oder Handys gehören nicht in die Außentaschen von Rucksäcken oder der Bekleidung, sondern sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen getragen werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruchsversuch in Supermarkt, Waldems, Esch, Auf der Lind, Samstag, 02.05.2020, 20:00 Uhr - Montag, 04.05.2020, 07:00 Uhr

(däu)Unbekannte machten sich in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen an einem Supermarkt in Esch, in der Straße "Auf der Lind", zu schaffen. Die Täter kletterten zunächst auf das Dach des Gebäudes und entfernten dort einige Dachziegel. Ob die Unbekannten anschließend in den Supermarkt hinabstiegen, oder ob sie bereits auf dem Dach von ihrer Tat abließen, konnte bislang nicht geklärt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde von den Einbrechern nichts gestohlen. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht, Heidenrod, Laufenselden, Wiesbadener Straße, Dienstag, 05.05.2020, 08:00 Uhr

(däu)Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Dienstag, 05.05.2020 gegen 08:00 Uhr im Heidenroder Ortsteil Laufenselden. Ein weißer Sattelauflieger befuhr die Wiesbadener Straße in Richtung Limburg und streifte beim Vorbeifahren einen entgegenkommenden schwarzen Mitsubishi. Durch die Kollision wurde die Fahrerseite des Mitsubishi beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt 3.000 Euro. Der Fahrer des Sattelaufliegers setzte seine Fahrt nach dem Unfall unvermittelt fort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell