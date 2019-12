Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Flucht nach Diebstahl

Täter festgenommen

Kleve (ots)

Am Mittwoch, 04. Dezember 2019, um 10.50 Uhr kam es bei einem Discounter an der Olmer Straße zu einem Diebstahl, in dessen Verlauf der 64-jährige Täter mit seinem PKW flüchtete. Der 64-Jährige hatte zuvor die Filiale im Bereich des Infostands verlassen, als der Alarm auslöste. Mehrere Mitarbeiterinnen des Discounters versuchten den Mann an der Flucht zu hindern. Eine 35-jährige Mitarbeiterin konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite vor dem fahrenden Mercedes in Sicherheit bringen, in den der Flüchtende gestiegen war. Auf der Fahrt von dem Parkplatz beschädigte der 64-Jährige noch einen geparkten PKW. Die hinzugerufene Polizei konnte den Flüchtigen in Höhe der Kreuzung Emmericher Straße Klever Ring anhalten. Im seinem Fahrzeug stellten die Beamten vier Stücke abgepacktes Fleisch fest, das einen Wert von annähernd einem dreistelligen Betrag hatte. Der 64-jährige Niederländer wurde festgenommen und zur PW Kleve gebracht. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde er wieder entlassen. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell