Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Weißer VW Scirocco beschädigt

Geldern (ots)

Am Mittwoch (04. Dezember 2019) zwischen 13.25 Uhr und 13.32 Uhr beschädigte der unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes den rechts neben ihm geparkten VW Scirocco beim Ausparken. Beide Autos parkten auf dem Parkplatz am Florianweg vor einem Elektrogeschäft. Die VW Fahrerin stellte hinten links eine Beschädigung an ihrem Scirocco fest, als sie wieder losfahren wollte. Der unbekannte Fahrer des Mercedes verließ die Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Hinweise zum Fahrer oder zum Mercedes bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

