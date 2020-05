Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. 28-Jähriger leistet Widerstand, Wiesbaden-Dotzheim, Hans-Böckler-Straße, 30.04.2020, 14.20 Uhr,

(pl)Ein 28-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag in Dotzheim bei einer Personenkontrolle Widerstand geleistet. Polizeibeamte wollten den Mann gegen 14.20 Uhr in der Hans-Böckler-Straße einer Kontrolle unterziehen. Der 28-Jährige versuchte zunächst zu Fuß vor den Polizisten zu flüchten, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung eingeholt und festgehalten werden. Gegen seine Festnahme soll sich der Mann dann durch Schläge und Tritte massiv zur Wehr gesetzt haben. Nachdem schließlich die Handfesseln angelegt waren, wurden bei einer Durchsuchung der Person Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Bei dem Widerstand wurden zwei Polizisten und der Festgenommene leicht verletzt. Der 28-Jährige wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen und muss sich nun wegen seines Verhalten strafrechtlich verantworten.

2. 15-Jähriger beraubt, Wiesbaden-Dotzheim, 01.05.2020, 20.10 Uhr,

(pl)Am Abend des 1. Mai wurde in Dotzheim ein 15-jähriger Wiesbadener von einem jungen Mann angegriffen und beraubt. Der Geschädigte schilderte, dass er gegen 20.10 Uhr allein an einer Bushaltestelle gesessen hätte, als ein etwa 20-30 Jahre alter Mann auf ihn zugekommen sei und aufgefordert habe, sein Handy und Bargeld zu übergeben. Der Täter soll den 15-Jährigen geschubst haben und im Anschluss mit den geraubten Wertsachen zu Fuß geflüchtet sein. Laut dem Geschädigten soll der Räuber ca. 20-30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß sowie dunkel gekleidet gewesen sein und eine normale Statur, blaue Augen, dunkle Augenbrauen und eine tiefe Stimme gehabt haben. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und eine dunkle Mütze mit einer darüber gezogenen Kapuze und eine dunkle-Mund-Nasenbedeckung getragen. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu informieren.

3. Brennende Mülltonnen, Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, Graf-von-Galen-Straße, 04.05.2020, 01.50 Uhr bis 04.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag kam es in Klarenthal zu mehreren Mülltonnenbränden. Zunächst brannten zwischen 01.50 Uhr und 02.45 Uhr in der Hermann-Brill-Straße zwei Großraummülltonnen und ein Mülleimer. Im Anschluss dran wurden gegen 04.00 Uhr zwei weitere Brände gemeldet. Betroffen war erneut eine Großraummülltonne in der Hermann-Brill-Straße und darüber hinaus eine Großraummülltonne in der Graf-von-Galen-Straße. Bei den Bränden wurden die Tonnen beschädigt, eine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf Wohnhäuser bestand nicht. Eine vorsätzliche Inbrandsetzung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

4. Müllcontainer in Flammen, Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 01.05.2020, 15.40 Uhr,

(pl)Am Nachmittag des 1. Mai brannte auf einem Parkplatz in der Äppelallee ein Müllcontainer. Der Brand wurde gegen 15.40 Uhr bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

5. Festnahme nach Einbruch in Baucontainer, Wiesbaden-Schierstein, Freudenbergstraße, 01.05.2020, 14.15 Uhr,

(pl)Nach einem Einbruch in einen Baucontainer in Schierstein ist es der Wiesbadener Polizei am Freitagnachmittag dank aufmerksamer Zeugen gelungen, einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen festzunehmen. Eine Fensterscheibe des Containers wurde eingeschlagen und das Diebesgut vor dem Eingang abgelegt. Die Polizei wurde gegen 14.20 Uhr von einem Zeugen darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Freudenbergstraße in einem Baucontainer eingebrochen wurde und der Täter gerade vom Tatort geflüchtet sei. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Einsatzkräften, mit Unterstützung eines weiteren aufmerksamen Mannes, die beschriebene Person anzutreffen und festzunehmen. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen schwerem Diebstahls eingeleitet.

6. Häcksler und Laubsauger aus Gartenhütte gestohlen, Wiesbaden-Schierstein, Söhnleinstraße, 29.04.2020, 18.00 Uhr bis 02.05.2020, 09.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Gartenhütte im Bereich der Söhnleinstraße haben unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Samstagmorgen einen Gartenhäcksler und einen Laubsauger im Gesamtwert von über 1.000 Euro gestohlen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam das verschlossene Tor zur Gartenanlage und brachen anschließend in die dortige Hütte ein. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

7. Scheiben zweier Fahrzeuge eingeworfen, Wiesbaden-Bierstadt, Weinreb, 01.05.2020, 18.20 Uhr,

(pl)Am frühen Freitagabend wurden auf einem Gartengrundstück im Bereich der Straße "Weinreb" in Bierstadt die Fensterscheiben von zwei dort abgestellten Fahrzeuge eingeworfen und beschädigt. Ein Zeuge hatte die Vandalen gegen 18.20 Uhr bei der Tat beobachtet und die Polizei verständigt, woraufhin die Beamten in der Nähe des Tatortes zwei 27 und 29 Jahre alte Jahre alte Tatverdächtige antreffen konnten. Ob die beiden tatsächlich für die Tat in Frage kommen, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

8. Nur kurz unaufmerksam - Abgelegter Rucksack gestohlen, Wiesbaden, Bertramstraße, 01.05.2020, 19.50 Uhr,

(pl)Ein fahrradfahrender Dieb hat am frühen Freitagabend einen in der Bertramstraße abgelegten Rucksack gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Nike-Rucksack gegen 19.50 Uhr auf dem Gehweg abgelegt und sich nur kurz wenige Meter entfernt, als sich plötzlich ein vorbeifahrender Fahrradfahrer den Rucksack schnappte und dann schnell mit der Beute in Richtung Innenstadt davonradelte. Der Dieb soll etwa 30- 40 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß sowie schlank gewesen sein und eine Glatze gehabt haben. Getragen habe er eine dunkle Jacke und eine blaue Jeans. Er sei mit einem Herren-City-Rad mit gebogenen Lenker unterwegs gewesen und habe mehrere Rucksäcke sowie einen großen Campingrucksack mit sich geführt. Zeugen und Hinweisgeber sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

9. Fahrraddieb erwischt, Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, 03.05.2020, 12.30 Uhr,

(pl)Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntagmittag am Wiesbadener Ostbahnhof in Biebrich einen 43-jährigen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und die anschließende Festnahme durch die Polizei ermöglicht. Der 43-Jährige hatte sich gegen 12.30 Uhr auf dem Bahnhofsgelände an einem Mountainbike zu schaffen gemacht, welches mittels eines Schlosses an einem Geländer befestigt war. Dies bemerkte der am Bahngleis stehende Zeuge. Er stellte den Dieb zur Rede und informierte die Polizei. Der Ertappte muss sich nun wegen des versuchten Fahrraddiebstahls verantworten.

10. Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten, Wiesbaden, Bundesstraße 54, Bereich Eiserne Hand, Montag, 04.05.2020, gegen 12:30 Uhr,

(däu)Auf der Bundesstraße 54, kurz vor der Eisernen Hand, kam es am Montagmittag gegen 12:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein aus Wiesbaden kommender Mercedes mit Fahrtrichtung Taunusstein kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Polo. Der 42-jährige Fahrer der A-Klasse und seine mit im Auto befindliche 3-jährige Tochter wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die 18-jährige Fahrerin des VW wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Polo befreit werden. Sie wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die B 54 ist bis auf weiteres in beide Richtungen voll gesperrt. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. Zur weiteren Klärung befindet sich aktuell ein Gutachter vor Ort. Übersichtsaufnahmen wurden durch einen Polizeihubschrauber gefertigt. Beide Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Kontrolle über Audi verloren, Fahrt endet im Vorgarten, Niedernhausen, Austraße, Freitag, 01.05.2020, 04:15 Uhr

(däu)Am frühen Freitagmorgen verlor eine 19-jährige Frau, die mit einem 28 Jahre alten Beifahrer in dessen Pkw in Niedernhausen in der Austraße unterwegs war, die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr durch einen Gartenzaun und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Im Anschluss versuchte der Beifahrer vergeblich den Audi wieder aus dem Vorgarten auf die Straße zu fahren. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 19-jährige Fahrerin nicht im Besitz eines Führerscheines ist und zudem, wie ihr Arbeitskollege auch, unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau 1,66 Promille, bei dem 28-Jährigen 1,37 Promille. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 7.000 Euro. Die Polizei nahm beide Fahrer zwecks Blutentnahme mit auf die Dienststelle, von wo aus sie im Anschluss wieder entlassen wurden. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein des 28-Jährigen sichergestellt.

2. Zeugen gesucht! - Pkw bei Verkehrsunfallflucht beschädigt, Idstein, Limburger Straße, Samstag, 02.05.2020, 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr

(däu)Am Samstag wurde in der Limburger Straße in Idstein ein Hyundai durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Bei dem geparkten Pkw wurde hierbei in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr der hintere rechte Kotflügel eingedrückt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

3. Heizungsbrand im Keller eines Mehrfamilienhauses, Taunusstein, Wehen, Am Marktplatz, Freitag, 02.05.2020, 08:45 Uhr

(däu)Am Freitagmorgen gegen 08:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Straße "Am Marktplatz" in Taunusstein-Wehen gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache hatte in dem dortigen Mehrfamilienhaus die Gaszentralheizung im Keller des Anwesens Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr, aus Taunusstein-Hahn angerückt, konnte den Brand löschen. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

4. Obdachlose Frau beschäftigt Polizei in Idstein, Idstein, Escher Straße, Sonntag, 03.05.2020, 03:40 Uhr - 10:20 Uhr

(däu)Gleich mehrfach beschäftige eine obdachlose 42-jährige Frau in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Polizei in Idstein. Sonntag gegen 03:40 Uhr wurden die Beamten zunächst wegen einer verdächtigen Person verständigt, die sich in Niedernhausen auf einem Privatgrundstück in der Feldbergstraße aufhielt. Die dort angetroffene Frau wurde zur Identitätsfeststellung nach Idstein auf die dortige Polizeidienststelle verbracht und dort am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr entlassen. Bereits wenige Stunden später trafen die Polizisten erneut auf die Obdachlose. Gegen 10:40 Uhr wurden sie zu einem Kellereinbruch in die Escher Straße nach Idstein gerufen. Dort nahmen sie die Obdachlose als Tatverdächtige des Kellereinbruchs erneut fest. Rätsel gab eine dunkelblaue/schwarze Fleecedecke auf, die die 42-jährige Obdachlose nun bei sich trug. Wie die Frau in den Besitz dieser Decke kam, konnten die Beamten bislang nicht klären. Möglicherweise stammt diese Decke aus einer weiteren Straftat. Erste Ermittlungen bei den umliegenden Geschäften verliefen ergebnislos. Der Eigentümer der Decke wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

