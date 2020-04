POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Passanten vor Supermarkt angepöbelt und Frau beleidigt, Wiesbaden, Bismarckring, 29.04.2020, 18.45 Uhr,

(pl)Ein 37-jähriger Mann hat am Mittwochabend vor einem Einkaufsmarkt im Bismarckring mehrere Passanten angepöbelt und schließlich eine 39-jährige Frau beleidigt. Nach Angaben der 39-Jährigen habe sie den pöbelnden Mann gegen 18.45 Uhr zur Raison bringen wollen, nachdem dieser zuvor vorbeilaufende Personen verbal angegangen sei. Nun aber sei sie das Ziel seiner verbalen Attacken geworden und habe Beleidigungen über sich ergehen lassen müssen. Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung habe der 37-Jährige zeitweise auch einen Schlagring in der Hand gehalten. Der Mann wurde von den mittlerweile verständigten Polizisten kontrolliert und erhielt einen Platzverweis. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille.

2. Auseinandersetzung in der Aunelstraße, Wiesbaden-Dotzheim, Aunelstraße, 29.04.2020, 21.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend kam es vor einem Einkaufsmarkt in der Aunelstraße in Dotzheim zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 39-jähriger Mann soll gegen 21.00 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zunächst einem 36-jährigen Mann mit einem Mofahelm gegen den Kopf geschlagen haben. Der bei dem Angriff unverletzt gebliebene 36-Jährige ergriff anschließend in Richtung des Einkaufsmarktes die Flucht. Damit sollte die Auseinandersetzung jedoch noch nicht beendet gewesen sein, denn wenig später wurde der vorherige Angreifer von zwei bislang unbekannten Männern zusammengeschlagen. Hierbei sollen die Unbekannten den 39-Jährigen geschlagen und schließlich am Boden liegend getreten haben. Aufgrund der hierbei erlittenen Verletzungen musste der 39-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Einer der beiden späteren Angreifer soll etwa 20- 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß sowie dunkel gekleidet gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild sowie kurze schwarze Haare gehabt haben. Der zweite Angreifer sei etwa Mitte 20 und habe längere Haare. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

3. Passanten angepöbelt und beleidigt, Wiesbaden, Bleichstraße, 29.04.2020, 19.20 Uhr,

(pl)In der Bleichstraße hat ein 71-jähriger Mann am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr Passanten angepöbelt, beleidigt und darüber hinaus mit seinem Gehstock mehrfach gegen eine Mülltonne geschlagen. Den hinzukommenden Polizisten gegenüber verhielt sich der Senior ebenfalls äußerst aggressiv und beleidigte schließlich auch diese. Letztendlich nahmen die Einsatzkräfte den 71-Jährigen mit zur Dienststelle und er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Falscher Monteur in Altenheim, Niedernhausen, Herrnackerweg, Mittwoch, 29.04.2020, 17:15 Uhr

(däu)Ein dreister Trickdieb, als Mitarbeiter eines Wasserversorgungsunternehmens getarnt, hatte es am Mittwoch in einem Altenheim in Niedernhausen auf die Wertgegenstände der dortigen Bewohner abgesehen. Der Täter klingelte gegen 17:15 Uhr bei einer 89-jährigen Bewohnerin der Wohnanlage im Herrnackerweg und gab vor, den Wasseranschluss in deren Wohnung überprüfen zu müssen. In der Küche wurde die Seniorin geschickt abgelenkt und musste später den Diebstahl ihres Portemonnaies feststellen. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug blaue Arbeitskleidung inklusive einer ebenfalls blauen Kopfbedeckung. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-40 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei weiter darauf hin, dass Sie niemals Unbekannte in ihre Wohnung lassen sollten. Testen Sie stattdessen denjenigen, der vor ihrer Tür steht, indem Sie angeben, seine Angaben zunächst überprüfen zu wollen. Im Zweifel ziehen Sie eine Person ihres Vertrauens hinzu. Ein Krimineller wird in diesem Fall in der Regel die Flucht ergreifen. Sollten Sie Zweifel an der Wahrheit der Angaben haben, wählen Sie sofort den Notruf der Polizei "110".

2. Mehrere zerkratze Pkw, Idstein, Willy-Schreier-Straße, Black und Deckerstraße, Dienstag, 28.04.2020, 17:00 Uhr - Mittwoch, 29.04.2020, 07:40 Uhr

(däu)Unbekannte Täter zerkratzen in der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr - Mittwoch, 07:40 Uhr den Lack von mehreren Autos in Idstein. Entsprechende Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung nahm die Polizei in der Willy-Schreier-Straße und in der Black und Deckerstraße auf, nachdem dort die Türen mehrerer Wagen durch unbekannte Täter zerkratzt wurden. Der verursachte Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-40 in Verbindung zu setzen.

3. Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis, Aktueller Blitzerreport - Achtung Bußgeldkatalog-Verordnung geändert!

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In diesem Zusammenhang möchten wir auf die aktuelle Änderung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften aufmerksam machen, die am 28.04.2020 in Kraft getreten ist. Dabei wurden auch einige Tatbestände der Bußgeldkatalog-Verordnung geändert, was unter anderem auch Auswirkungen auf die Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen hat. Folgen hat dies auf die Höhe der Geldbußen und es wird bei geringeren Geschwindigkeitsverstößen als bisher ein Monat Fahrverbot verhängt. Fahrverbote drohen nun innerorts bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h und außerorts von 26 km/h. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche: Montag: Bundesstraße 260, Gemarkung Heidenrod, Fahrtrichtung Wiesbaden Mittwoch: Bundesstraße 54, Gemarkung Bad Schwalbach, Fahrtrichtung Limburg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

