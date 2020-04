Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Rauchentwicklung in Einfamilienhaus

Am Dienstag, 28. April 2020, gegen 10.40 Uhr, kam es in der Straße Kringelkamp zu einer Rauchentwicklung in einem dortigen Einfamilienhaus. Durch eine Zeugin wird zunächst ein Rauchmelder akustisch wahrgenommen. Im weiteren Verlauf konnte diese eine Rauchentwicklung feststellen. Die freiwilligen Feuerwehr Langförden sowie Vechta rückten mit etwa 30 Einsatzkräften aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass angebranntes Essen in einem Topf auf einem Herd die Rauchentwicklung und den Rauchmelder auslöste. Es ist zu einem Personen- oder Gebäudeschaden gekommen.

Damme- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 28. April 2020, gegen 18.37 Uhr, befuhr ein 24jähriger PKW-Fahrer aus Damme die Straße Ohlkenbergsweg, obwohl diesem seine Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen worden ist. Somit war der PKW-Fahrer nicht berechtigt den PKW zu fahren. Dem 24jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurden gegen diesen eingeleitet.

Damme- Unerlaubte Verbrennung von Abfällen

Am Dienstag, 28. April 2020, gegen 15.15 Uhr, kam es in der Große Straße zu einer unerlaubten Verbrennung von Abfällen. Eine 55jährige aus Damme verbrannte auf einer Dachterrasse in einem offenen Behälter Holz und ein Stahlgitter. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung und unangenehmen Geruch. Das Feuer wurde mit eigenen Mitteln im Beisein von Polizeibeamten vollständig gelöscht. Gegen die 55jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, 28. April 2020, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Vördener Straße. Ein 60jähriger Transport-Fahrer aus Steinfeld befuhr die Vördener Straße in Richtung Stadtmitte. Aufgrund eines Rückstaus bremste der 60jährige seinen Transporter zum Stillstand ab. Eine dahinter befindliche 22jährige PKW-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden übersah dies und fuhr auf den Transporter auf. Bei dem Verkehrsunfall ist es zu keinem Personenschaden gekommen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 19000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

