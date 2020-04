Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen- Sachbeschädigung auf Schulgelände

Zwischen Montag, 27. April 2020, 16.30 Uhr, und Dienstag, 28. April 2020, 07.10 Uhr, kam es in der Straße Gelbrink bei einer dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine neu angelegte Beetanlage auf dem Schulgelände, indem Rundhölzer aus dem Erdreich gezogen und verschraubte Vierkanthölzer zum Teil von den Rundhölzern gewaltsam entfernt wurden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 29. April 2020, gegen 02.40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 20jährige PKW-Fahrerin aus Halen in der Anemonenstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Des Weiteren stellten die Polizeibeamten fest, dass die 20jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 20jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurde gegen die PKW-Fahrerin eingeleitet.

Garrel- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, 28. April 2020, gegen 14.08 Uhr, ereignete sich auf der Beverbrucher Straße ein Verkehrsunfall. Ein 59jähriger aus Cloppenburg befuhr mit einem Kombi die Beverbrucher Straße in Richtung Beverbruch. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 59jährige auf den vor ihm befindlichen Kombi eines 47jährigen aus Garrel auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 11000 Euro. Das Fahrzeug des 59jährigen war nicht mehr fahrbereit. Durch den Aufprall waren die Fahrzeuge so ineinander verkeilt, dass diese ohne fachliche Hilfe nicht getrennt werden konnte. Es wurde ein Abschleppunternehmen hinzugezogen.

