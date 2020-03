Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Fulda (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag (13.03.) kam es in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:35 Uhr in der Europastraße/Industriegebiet im Hünfelder Stadtteil Michelsrombach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach Spurenlage rangierte ein Lkw, zu dem keine näheren Erkenntnisse vorliegen, rückwärts vor einem Betriebsgelände. Hierbei muss der Lkw bzw. dessen Anhänger oder Auflieger mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Schachtdeckel und darunter befindliche Betonringe gestoßen sein, die dabei beschädigt wurden.

Der Fahrer des Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.Die Schadenshöhe beträgt rund 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

