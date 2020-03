POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Rotenburg-Schwarzenhasel- Ein lettischer Lkw-Fahrer mit Anhänger befuhr am Donnerstag (12.03.), gegen 13:40 Uhr, den Stadtweg aus Richtung Lispenhäuser Straße kommend in Richtung Rosenweg. Eine Pkw-Fahrerin aus Rotenburg parkte ihren Pkw in entgegenkommender Richtung am Fahrbahnrand. Der Lkw-Fahrer bog vom Stadtweg nach rechts in den Rosenweg ein. Beim Abbiegevorgang erfasste der Anhänger den geparkten Pkw am hinteren Radkasten und schleifte diesen einige Meter mit sich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Heinebach - Unbekannte Täter hebelten am Donnerstag (12.03.), gegen 23:50 Uhr in Alheim-Heinebach in der Straße "Im Graben" einen im Fahrbahnbelag verlegten Pflasterstein heraus und ließen ihn auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer eines Pkw aus Alheim fuhr mit seinem Pkw darüber, wodurch das rechte Hinterrad beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

