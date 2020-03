POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Lauterbach - Am Mittwoch (11.03.), gegen 10:10 Uhr, befuhr eine 76-jährige Pkw-Fahrerin den Parkplatz eines Baumarktes "An der Gall". Von dort wollte sie die Straße überqueren, um mit ihrem Pkw auf den gegenüberliegenden Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters aufzufahren. Dabei übersah sie jedoch eine 46-jährige Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Fahrzeug die Straße "An der Gall" von links kommend befuhr. Es kam dadurch zum Zusammenstoß der beiden Pkws im Kreuzungsbereich. Beide Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro.

