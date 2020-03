Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Fulda - Am Mittwoch (11.03.), kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Dacia-Fahrer aus Fulda sowie ein 42-jähriger Suzuki-Fahrer aus Motten befuhren in dieser Reihenfolge die Karrystraße aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 254. Als der 30-jährige nach links in die Werner-von-Siemens-Straße einbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt halten. Der 42-jährige erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem Dacia des 30-jährigen sowie einem am rechten Fahrbahnrand befindlichen Wegweiser. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Auffahrunfall mit leichtem Personenschaden

Fulda - Am Mittwoch (11.03.), kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 40-jähriger Ford-Fahrer aus Maintal, eine 25-jährige Opel-Fahrerin aus Biebergemünd sowie ein 70-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda befuhren in dieser Reihenfolge die Künzeller Straße in Fahrtrichtung Michael-Henkel-Straße. Noch auf der Brücke befindlich, mussten der 40-jährige sowie die 25-jährige auf Grund des starken Verkehrsaufkommens die Geschwindigkeit verringern. Dies erkannte der 70-jährige zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Opel auf. Dieser wurde wiederum auf den vor ihr fahrenden Ford geschoben. Der Ford-Fahrer sowie die Opel-Fahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.700 Euro.

