Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Mittwochmorgen (11.03.), zwischen 11:00 Uhr - 13:00 Uhr, parkte eine 83-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Pkw mit seinem Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen VW Polo in Blau. Dieser wurde an dem hinteren Kotflügel und der Tür der Beifahrerseite zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Mittwochabend (11.03.), gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Landesstraße 3159 aus Richtung Kirchheim in Richtung Bad Hersfeld. Plötzlich kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Schenklengsfeld - Am Mittwochmittag (11.03.), gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda die Kreisstraße 13 aus Oberlengsfeld kommend in Richtung Landesstraße 3172. Beim Abbiegen nach links übersah er einen vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Fahrer aus Bad Liebenstein, der aus Richtung Ransbach in Richtung Schenklengsfeld fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, beide Pkw's waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Heringen - Am Mittwochnachmittag (11.03.), gegen 15:20 Uhr, wollte ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen vom Fahrbahnrand der Hauptstraße auf diese in Richtung Lengers einfahren. Hierbei bemerkte er eine 56-jährigen Lkw-Fahrer aus Niederaula zu spät und stieß seitlich mit ihm zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell