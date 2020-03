Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Sachbeschädigungen

Vogelsbergkreis (ots)

Pkw aufgebrochen

Mücke - In der Nacht von Donnerstag (12.03.) auf Freitag (13.03.) schlugen Unbekannte mit einem Stein eine Scheibe an einem weißen Opel "Meriva" ein, welcher im Bereich des Flensunger Wegs abgestellt war. Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter eine Tasche und einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Versuchter Tankstelleneinbruch

Lauterbach - In der Nacht zu Freitag (13.03.) versuchten Unbekannte in eine Tankstelle in der Umgehungsstraße einzubrechen. Die Täter warfen eine Scheibe ein, stiegen jedoch nicht in das Gebäude ein und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw

Freiensteinau - In der Zeit von Mittwoch (11.03.) bis Donnerstag (12.03.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Mercedes "Sprinter", welcher in der Straße "Im Mühlfeld" abgestellt war. Die Täter beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe, sowie den Tankdeckel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Reifen eingestochen

Lauterbach - Am Mittwoch (11.03.), zwischen 11:00 Uhr und 21:15 Uhr, stachen Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand die hinteren beiden Reifen an einem blauen Ford "Fiesta" ein. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "An der Leimenkaute" abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 110 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

