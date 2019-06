Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen; Verkehrsunfall mit leicht verletzter Rollerfahrerin Sachbeschädigung; Zeugenaufruf

Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen

26954 Nordenham, Stadländer Straße (B212); Kreuzungsbereich Stadländer Straße / Mildred-Scheel-Straße / Kuhweg 08.06.2019, 23:58 Uhr

Am 08.06.2019, gegen 23:58 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich Stadländer Straße (B212) / Mildred-Scheel-Straße / Kuhweg in Nordenham, OT Hoffe, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 5 verletzten Personen und drei beteiligten Pkw gekommen. Eine 18-jährige Stadländerin befuhr die Mildred-Scheel-Straße in Richtung Hoffe. An der o.a. Kreuzung übersah sie augenscheinlich einen vorfahrtsberechtigten VW Tiguan, der die B212 aus Brake kommend in Fahrtrichtung Nordenham befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Opel Astra der 18-Jährigen und dem mit insgesamt 4 Personen besetzten VW-Tiguan. Der VW-Tiguan drehte sich durch den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich und fuhr im weiteren Verlauf gegen einen vorfahrtsbedingt an der Kreuzung, Kuhweg, wartenden Daimler. Durch den Unfall wurde die Fahrerin des Opel-Astra schwer und ihr 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Aus dem VW-Tiguan wurden ein 71-jähriger und ein 69-jähriger Mitfahrer schwer verletzt. Zwei weitere Insassen ( Alter noch nicht erfasst ) wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser verbracht. Eine Lebensgefahr besteht bei keinem Unfallbeteiligten. Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Durch den Unfall wurde zudem ein Sicherungskasten der dortigen Ampelanlage beschädigt, sodass diese nicht mehr funktionstüchtig ist. Der Gesamtschaden wird nach jetzigem Stand auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Einige der Unfallbeteiligten gehörten einer Hochzeitsgesellschaft an, sodass zwischenzeitlich ca. 50 - 60 Personen an der Unfallstelle registriert werden konnten. Der Unfallort wurde durch die Feuerwehr ausgeleuchtet und zur Unfallaufnahme bis ca. 02:30 Uhr teils gesperrt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Rollerfahrerin

26349 Jade, Tiergartenstraße; Kreuzungsbereich Tiergartenstraße / Jader Straße 08.06.2019, 13:40 Uhr

Am 08.06.2019, gegen 13:40 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich Tiergartenstraße / Jader Straße in 26349 Jade zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Rollerfahrerin gekommen. Die 16-jährige Fahrerin des Kleinkraftrades kam infolge einer regennassen Fahrbahn im Kreuzungsbereich ins Rutschen und stürzte im weiteren Verlauf. Durch den Sturz zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 250 EUR geschätzt.

Sachbeschädigung; Zeugenaufruf

26935 Stadland, OT Kleinensiel Fährstraße 08.06.2019, 22:00 Uhr, bis 09.06.2019, 02:15 Uhr

In der Nacht vom 08.06.2019 auf den 09.06.2019 ist in der Fährstraße in 26935 Stadland, OT Kleinensiel, zu einer Sachbeschädigung an einem Gartenzaun gekommen. Ein ca. 70 cm hoher Holzzaun, befindlich an der Grundstücksgrenze zur Fährstraße, wurde auf einer Länge von ca. 8 Metern umgebogen bzw. es wurden Teile herausgebrochen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 oder der Polizeistation Stadland unter Tel.: 04732/389 zu melden.

