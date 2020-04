Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Rasenmäher-Fachhandel

Am Dienstag, 28. April 2020, kam es zwischen 02.50 und 05.40 Uhr zu einem Einbruch in einen Rasenmäher-Fachhandel an der Straße Bieste. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Schaufensterscheibe ein und entwendeten mehrere Motorsägen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Wohnung

Zwischen Montag, 27. April 2020, 23.00 Uhr und Dienstag, 28. April 2020, 09.30 Uhr kam es in der Burgstraße zum Einbruch in eine Wohnung. Ein bislang unbekannter Täter brach in das Gebäude ein und entwendete mehrere elektronische Geräte. Anschließend konnte er unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Langförden/Bakum - Einbrüche in Firmentransporter

Zwischen Montag, 27. April 2020, 18.00 und Dienstag, 28. April 2020, 06.00 Uhr kam es zu zwei Aufbrüchen von Firmentransportern. In Langförden ereignete sich der Aufbruch auf einem Parkplatz am Bomhofer Weg. Die Täter brachen den Transporter auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug. In Bakum wurde ein Transporter in der Straße Windhus angegangen. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Täter kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 28. April 2020, kam es um 07.50 Uhr an der Kreuzung der Kolpingstraße zur Gildestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Goldenstedt wollte von der Kolpingstraße aus nach links in die Gildestraße abbiegen- Hierbei übersah er einen 50-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta, der von der Gildestraße aus auf die Kolpingstraße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde

