Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 28. April 2020, zwischen 06.55 Uhr und 16.25 Uhr kam es auf dem Parkplatz an der Alten Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein-/Ausparken touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen dort geparkten VW-T-Roc. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Barßel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 28. April 2020, gegen 18.06 Uhr befuhr eine 51-jährige aus Apen mit ihrem PKW, Mercedes die Ammerländer Straße in Richtung Ortsmitte. Ein 19-jähriger Barßeler fuhr mit seinem PKW, VW dahinter. Als die 51-jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der Barßeler auf. Ein 53-jähriger Barßeler, der Beifahrer im Mercedes war, wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3100 Euro.

