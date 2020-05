Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wackernheim - Auto auf dem Dach - Insassen betrunken

Wackernheim (ots)

Sonntag, 17.05.2020, 03:00 Uhr

Für einige Verwirrung sorgte ein im Straßengraben liegendes Fahrzeug und dessen Insassen in der Nacht zum Sonntag. Als ein Taxifahrer am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr am Ortseingang von Wackernheim ein Pkw auf dem Dach liegend im Straßengraben vorfindet, alarmiert er über Notruf sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Von den Einsatzkräften wird an der Unfallstelle der 20-jährige Sohn der Fahrzeughalterin und dessen ebenfalls 20-jähriger Kumpel angetroffen. Beide sind leicht verletzt, allerdings erheblich betrunken. Die jungen Männer verstricken sich in Widersprüche ob der Fahrereigenschaft zum Zeitpunkt des Unfalls und belasten einen angeblichen Bekannten. Bei einem der 20-Jährigen stellen die Beamten einen Alkoholwert von nahezu 2 Promille fest. Letztlich wird in Absprache mit dem Bereitschaftsdienst der Mainzer Staatsanwaltschaft der verunfallte Pkw zur weiteren Spurensicherung sichergestellt und bei dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Noch während der Bergungsmaßnahmen des Pkw erscheint ein weiterer junger Mann an der Unfallstelle. Dieser erklärt den Polizeibeamten, dass er von einem Kumpel angerufen worden wäre und der Polizei hätte sagen sollen, dass er gefahren sei. Wer letztlich tatsächlich den Pkw gefahren und den Unfall verursacht hat müssen die weiteren Maßnahmen der Ingelheimer Unfallermittler klären. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell