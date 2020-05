Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gau-Algesheim - Mit über 1,8 Promille Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt

Gau-Algesheim (ots)

Samstag, 16.05.2020, 18:10 Uhr Nachdem er den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselte, musste ein 56-Jähriger aus Gau-Algesheim am Samstagabend seinen Führerschein abgeben. Gegen 18:10 Uhr parkt ein 49-Jähriger Wiesbadener seinen Geländewagen auf einem Supermarktparkplatz in Gau-Algesheim. Als der gegenüber parkende 56-Jährige mit seinem Mercedes rückwärts aus der Parklücke ausfahren will, stößt er, im fälschlichen Glauben den Rückwärtsgang eingelegt zu haben, vorwärts gegen den Geländewagen des 49-Jährigen und verursacht einen Sachschaden. Als der 49-Jährige den Mercedesfahrer zur Rede stellt, versucht dieser zunächst mit dem Auto und dann zu Fuß zu flüchten, wird aber bis zum Eintreffen einer Funkstreife der Ingelheimer Polizei festgehalten. Die Beamten können bei dem 56-Jährigen eine Atemalkoholkonzetration von über 1,8 Promille feststellen. Dem Fahrer wird auf der Wache der Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wird einbehalten und der 56-Jährige muss sich zudem wegen einer Verkehrsstraftat verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell