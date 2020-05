Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Unfallursache unklar

Meißenheim (ots)

Ob möglicherweise eine medizinische Ursache der Grund für einen Unfall größeren Ausmaßes war, ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr. Eine 82 Jahre alte Golf Fahrerin war am Montag gegen 16:30 Uhr in der Kürzeller Hauptstraße aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, hatte ein Werbeschild eines dortigen Supermarktes touchiert und prallte anschließend vermutlich ungebremst gegen einen auf dem Parkplatz des Marktes abgestellten VW. Durch den Aufprall wurde dieses Auto auf einen Opel Corsa und dieser wiederum auf einen Renault geschoben. Die Seniorin wurde beim Unfall schwer verletzt in ein nahes Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand bei dem Malheur ein Schaden von ungefähr 40.000 Euro.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell