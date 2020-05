Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Einbruch in Tankstelle

Gernsbach (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Polizei am frühen Dienstagmorgen ein Einbruch in eine Tankstelle in der Hördener Straße gemeldet. Bislang mindestens zwei unbekannte männliche Täter waren nach bisherigen Erkenntnissen kurz vor 1.30 Uhr nach dem Einschlagen einer Scheibe in den Verkaufsraum gelangt und hatten dort eine Vielzahl von Zigarettenstangen in zwei schwarze Müllsäcke gepackt. Im Zuge der sofortigen Fahndung der Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnte das Diebesgut, in der Weinauer Straße direkt nach der Felix-Hoesch-Brücke auf einer Brombeerhecke liegend sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Polizeibeamten dauern an. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell