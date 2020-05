Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - In Querverkehr gefahren

Sinzheim (ots)

Ein 28 Jahre alter Rennradfahrer befuhr am Montagvormittag die Straße Am Fußgraben. An der Einmündung zur K 3731 beabsichtigt er diese zu queren um auf den Radweg auf der anderen Straßenseite zu gelangen. Mutmaßlich aufgrund der nassen Bremsen funktionieren diese nicht sofort vollwertig, so dass er in die bevorrechtigte K3731 hineinrollte. Hierbei kollidiert er mit dem Peugeot einer 37-Jährigen. Der Radfahrer wird dabei verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro.

