Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße/Fahrverbot für Motorradfahrer

Coesfeld (ots)

21 Stundenkilometer zu viel hatte ein Motorradfahrer aus Borken drauf, als er am Sonntag durch Billerbeck fuhr. Seit dem 28. April bedeutet das: einen Monat Fahrverbot. Einen Punkt in der Verkehrssünderdatei und ein Bußgeld von 80 Euro gibt es zum Fahrverbot dazu.

Die Polizei hatte an der Münsterstraße in Billerbeck kontrolliert, wer sich an die erlaubten 50 Stundenkilometer hält. 107 Fahrer von rund 2400 Fahrzeugen taten das nicht. 32 davon waren Motorradfahrer, unter denen sich auch der negative Tagessieger aus Borken befand.

Insgesamt müssen acht zu schnelle Fahrer mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Auf alle anderen kommt ein Verwarngeld zu.

