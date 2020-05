Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Biete/Einbruch in Grill

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in einen Grill an der Straße Biete in Ascheberg eingebrochen. Zwischen Sonntag (22 Uhr) und Montag (9 Uhr) hebelten die Täter die Eingangstür auf und erbeuteten Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

