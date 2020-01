Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Löbau (ots)

Eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stellte am 17. Januar 2020 an einer Tankstelle in Löbau einen VW Golf fest. Fahrer war ein 29-jähriger Deutscher, der bisher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Überprüfung der angebrachten Kennzeichen ergab, dass diese eigentlich an einen Renault Clio gehören. Der Golf war abgemeldet und es bestand auch kein aktiver Versicherungsschutz mehr. Darauf angesprochen gab der junge Mann an, dass er den Golf nur schnell zu sich nach Hause fahren wollte. Das ging nun nicht mehr, da sowohl der Fahrzeugschein und Schlüssel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

