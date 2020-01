Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauschten Fahrer im Oberland gestoppt

Löbau (ots)

Einen unter Drogeneinfluss stehenden 37-jährigen Polen stoppten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz am gestrigen Tag in Ebersbach/Sa. Sie kontrollierten einen polnischen PKW Subaru, in welchem der junge Mann am Steuer saß. Da er bereits wegen Drogendelikten bekannt war, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt und dieser reagierte positiv auf Cannabis. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Anzeige gefertigt und die weitere Bearbeitung übernahm die Landespolizei Löbau.

