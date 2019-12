Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbruch - Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld

Neuss-Stadionviertel (ots)

Am Mittwochnachmittag (11.12.), zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr, drangen Unbekannte durch Aufbrechen der Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Jahnstraße in Neuss ein. Vermutlich flüchteten sie durch ein Fenster. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher Schmuck und Bargeld mit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Schützen Sie sich und machen Sie, gemeinsam mit der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, Einbrechern das Leben schwer.

Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz bieten kompetente und kostenlose Vorträge zum Einbruchschutz in der Beratungsstelle der Polizei in Neuss an der Jülicher Landstraße 178 an. An folgenden Abenden, jeweils mittwochs um 18 Uhr, finden die Vorträge statt. Diese dauern etwa 90 Minuten:

15.01.2020 29.01.2020

Eine Anmeldung unter Telefon 02131 300-0 ist erforderlich.

