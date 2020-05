Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Hauptstraße/Werkzeug gestohlen

Coesfeld (ots)

Gegen 16.20 Uhr hat ein unbekannter Täter am Samstag (2.5.20) eine Motorsäge und eine Motorflex der Marke Sthil aus einer Werkstatt an der Hauptstraße in Osterwick gestohlen. Laut Zeugen soll der Täter männlich, circa 1,75 Meter groß und schlank sein. Der Mann soll außerdem kurze schwarze Haare und eine blaue Jeans getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell