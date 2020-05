Polizei Coesfeld

POL-COE: Festnahme nach vermutlichem PKW-Diebstahl

Coesfeld (ots)

Am So., 03.05.20, 05.10 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung in Dülmen auf der Nordlandwehr einen PKW. Bei der Überprüfung der beiden im Fahrzeug befindlichen Personen wurde festgestellt, dass das am Fahrzeug befindliche Kennzeichen nicht für diesen PKW zugelassen war. Zudem war der beschuldigte 23jährige Mann aus Münster nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Da beide Insassen keinen Eigentumsnachweis für den PKW erbringen konnten, wurden sie festgenommen und zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache nach Dülmen verbracht. Der PKW wurde sichergestellt. Bei der Durchsuchung wurde bei der 17jährigen Beifahrerin aus Münster noch BTM aufgefunden. Gegen beide Besch. wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen bzgl. der Herkunft des PKW dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell