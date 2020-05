Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Brücke über die A 43, unweit der Anschlusstelle Nottuln - Personen werfen Gegenstand auf die Fahrbahn der Autobahn

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 02.05.2020, 16.52 Uhr, wurde die Polizei von einer Autofahrerin, die die A 43 in Nottuln in Richtung Münster befuhr, davon in Kenntnis gesetzt, dass zwei Männer soeben etwas von einer Brücke nahe der Anschlusstelle Nottuln geworfen hatten. Die Frontscheibe ihres Wagens wurde von kleinen Steinchen oder ähnlichen Gegenständen getroffen. Eintreffende Polizeibeamte konnten 2 junge Männer aus Nottuln im Alter von 13 und 15 Jahren in der Nähe der Brücke antreffen, auf die die Beschreibung der Autofahrerin zutraf. Die zwei jungen Männer aus Nottuln wurden ihren Erziehungsberechtigten zugeführt. Ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

