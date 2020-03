Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Diebstahl von Werkzeug Ort: Daun, Abt-Richard-Straße Zeit: 18.03.2020, 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Daun (ots)

Am Mittwoch, 18.03.2020, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr arbeitete der Geschädigte in der Abt-Richard-Straße in Daun. Im Rahmen seiner Arbeiten legte er Teile seines Werkzeuges, hier zwei Haspeln (Schornsteinfegerwerkzeug), vor dem dortigen Anwesen ab. Diese wurden gestohlen.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Daun, unter der Telefonnummer 06592/96260 oder pidaun@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Lisa Kappes

Polizeikommissarin



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Daun

Dienstgruppe B



Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592 9626-0

Fax: 06592 9626-50

pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell