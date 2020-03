Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

In der Nacht zu Dienstag hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zu einer Gaststätte an der Schwalbenstraße auf. In den Räumen wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Bottrop

Am Dienstagvormittag hebelten unbekannte Täter die Tür zu einer Wohnung an der Essener Straße auf. Ein Zeuge gab an, dass er drei Personen gesehen habe, die aus der Wohnung kamen. Eine genaue Personenbeschreibung konnte nicht gegeben werden. Ebenfalls steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Firma an der Philipp-Reis-Straße ein. Sie entwendeten zwei Stichsägen und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Am Zugang zur Halle entstand 500 Euro Sachschaden.

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Scheune am Oerweg ein. Aus der Scheune wurden drei Werkzeugmaschinen gestohlen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

In der Nacht zu Dienstag schlugen unbekannte Täter die Glasscheibe zum Bürgerhaus an der Bülser Straße ein. Im Gebäude wurden zahlreiche Bürotüren aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

