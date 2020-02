Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch angezeigt

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher scheitern an Tür Am vergangenen Sonntag, in der Zeit von 11 Uhr - 19 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung an der Parkstraße einzubrechen. Sie beschädigten die Tür, gelangten jedoch nicht ins Wohnungsinnere. Die Tür hielt dem Ansinnen stand. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich Brügge nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

