Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Polizei kontrolliert 39-jährigen Rollerfahrer in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Beamte der Delmenhorster Polizei kontrollierten am Mittwoch, 13. Februar 2019, einen 39-jährigen Rollerfahrer in der Wildeshauser Straße in Delmenhorst. Bei der Überprüfung des Mofas Höhe der Oldenburger Landstraße, stellte sich heraus, dass die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs deutlich über 25 km/h lag. Demnach war die vorgelegte "Mofaprüfbescheinigung" des Delmenhorsters nicht ausreichend. Er hätte mindestens im Besitz der Fahrerlaubnisklasse A1 sein müssen. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

