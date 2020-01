Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Wohnungseinbruch

Geldern (ots)

Am Silvesterabend haben Unbekannte die Abwesenheit einer Wohnungsinhaberin des Seniorenzentrums Haus Golten genutzt, um über die Terrassentür im Erdgeschoß in deren Wohnung einzubrechen. Hierbei erbeuteten die Unbekannten Schmuck. Die Tatzeit lässt sich auf zwischen 20.00 Uhr und 00.30 Uhr eingrenzen. Unweit des Tatorts in Laufrichtung zur Bundesstraße 9 hat ein Zeuge Schmuckschatullen der Geschädigten gefunden, die die Täter dort weggeworfen haben. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

