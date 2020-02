Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Trickdiebstahl angezeigt

Kierspe (ots)

Frühe Einbrecher Am gestrigen Montag, in der Zeit von 05:30 Uhr- 07:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang zu einem Haus in der Schubertstraße. Die Einbrecher durchwühlten das Haus und die Behältnisse. Sie stahlen u.a. ein Laptop, ein Smartphone und Bargeld. Die Einbrecher hinterließen Sachschaden. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise zu den Einbrechern im Bereich Schubertstraße/Bordinghausen am gestrigen frühen Morgen.

In der Dr. Hans-Wernscheid-Straße versuchten am vergangenen Wochenende unbekannte Täter die Fensterscheibe eines dortigen Zoo Fachgeschäftes einzuwerfen. Dieser Versuch misslang. Es entstand auch hier ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Seniorin beklaut Am gestrigen Montag, in der Zeit von 10:30 Uhr - 11:15 Uhr, hielt sich eine Seniorin bei einem Discounter an der Kölner Straße auf. An der Kasse wurde die 82 jährige Kiersperin von einer älteren Dame angesprochen. Sie fragte, ob sie ihr die Preise von einigen Schokoladensorten vorlesen könnte, da sie keine guten Augen mehr hätte. Sie erfüllte ihre Bitte und war so für einen Moment abgelenkt. Als die hilfsbereite Seniorin den Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse, die vor dem Gespräch mit der älteren Dame noch da gewesen war.

Täterbeschreibung:

- Anfang 60 Jahre alt - ca. 1,60 - 1,65 m groß, normale Statur - sprach deutsch mit einem starken osteuropäischen Akzent - war unordentlich frisiert und geschminkt - lange brünette Haare - bekleidet mit einem grauen Mantel - insgesamt "altersgerecht" gekleidet

Sachdienliche Hinweise zu der Trickdiebin und den Tätern in der Dr. Hans-Wernscheid-Straße ebenfalls an die Polizei in Meinerzhagen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell