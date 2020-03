Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem Pkw

Gerolstein (ots)

Die Geschädigte parkte ihren dunkelroten Pkw am 17.03.20, gegen 11:00 Uhr, auf dem Parkplatz vom dortigen Baumarkt, in Höhe des Blumenladens. Direkt nach dem Parkvorgang ist es zwischen einem unbekannten Pärchen mittleren Alters, die mit ihrem dunklen Pkw und einem Hund unterwegs waren und der Fahrerin des dunkelroten Pkw zu einer verbalen Unstimmigkeit gekommen. Als die Geschädigte nach einer dreiviertel Stunde wieder zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrte, war der rechte Außenspiegel zerstört. In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Vorfalls und das Pärchen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an die Polizei Gerolstein, Tel.: 06591-95260 oder Polizei Daun, Tel.: 06592-96260

