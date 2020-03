Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Bußlayhütte

Erden (ots)

Am Montag, den 16. März 2020 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr kam es an der Bußlay-Grillhütte in Erden zu einer Sachbeschädigung.

In diesem Zusammenhang wurden die Eingangstür zur Grillhütte, sowie beide Toilettentüren mutwillig durch unbekannte Täter aufgetreten und hierdurch nicht unerheblich beschädigt.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues unter

Tel.: 06531/9527-0 oder Email: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

zu melden.

