Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugin gesucht

Bitburg (ots)

Am vergangenen Donnerstag, gegen 18 Uhr, stoppte eine bislang unbekannte Zeugin in der Bedastraße in Bitburg einen Streifenwagen und wies die Pol.-Beamten auf zwei junge Männer hin, die im Vorraum der Volksbank einem älteren Mann soeben die EC-Karte entwendet hätten. Die beiden Männer verließen in diesem Moment die Bank und flüchteten beim Erkennen der Polizei. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnten die Männer eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Die Männer hatten einen älteren Mann an einem Geldautomat in ein Gespräch verwickelt und durch geschickte Handlungen zunächst dessen EC-Karte an sich genommen. Bargeld erlangten die Täter jedoch nicht. Die Polizei Bitburg bittet Zeugen, insbesondere die weibliche Zeugin und Mitteilerin, sich zu melden. Tel.: 06561-9605-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen



Telefon: 06561-9685-70

pibitburg@polizei.rlp.de



