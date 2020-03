Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrecher in Körperich unterwegs

In der Nacht vom 13. auf den 14. März versuchten unbekannte Täter in zwei Häuser in der Hauptstraße in Körperich-Seimerich einzubrechen. Als dies misslang, begaben die Täter sich auf die gegenüberliegende Straßenseite zu einem freistehenden Einfamilienhaus und hebelten dort ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Hausinnern. Auf der Suche nach Bargeld, Schmuck, etc. wurden alle Schränke und Behältnisse im Haus durchwühlt und teils ausgeräumt. Entwendet wurden letztlich Mobiltelefone und ein geringer Bargeldbetrag. Die Hauseigentümer hielten sich während der Tatausführung nicht im Haus auf. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bitburg unter Tel.: 06561-96850.

