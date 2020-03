Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PRESSEDIENST --------------------------------------------------------------------- Polizeiinspektion Daun - Sonntag, 15. März 2020

Daun (ots)

Ereignis: Verkehrsunfall mit Personenschaden Ort: B 410, zwischen Kelberg und Boos Zeit: 14.03.2020, ca. 14.50 Uhr

Ein 41-jähriger Mann aus dem Großraum Mainz befuhr mit einem Lastkraftwagen die B 410 von Kelberg kommend in Fahrtrichtung Boos. Hinter der Einmündung Richtung Mannebach kam er nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in den Böschungshang. Hierbei verletzte er sich leicht, zudem entstand Sachschaden an seinem LKW. Wegen austretender Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Kelberg alarmiert. Die Polizei Daun bittet unter 06592 / 96260 um Hinweise von Unfallzeugen, insbesondere hinsichtlich eines möglicherweise dem Unfallgfahrzeug entgegenkommenden Lastkraftwagen.

Ereignis: Einbruchsdiebstahl Ort: Daun, Bahnhofstraße Zeit: 14.03.2020, 18.00 Uhr - 15.03.2020, 04.15 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen meldet ein Auslieferungsfahrer einer ortsansässigen Bäckerei einen Einbruch in eine ihrer Filialen in der Bahnhofstraße in Daun. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter über eine Außentüre in das Innere der Bäckerei und entwendeten ca. 140 EUR an Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Daun, 06592 / 96260.

Ereignis: Einbruchsdiebstahl Ort: Daun, Abt-Richard-Straße Zeit: 14.03.2020, 13.00 Uhr - 15.03.2020, 09.21 Uhr

Vom 14.03.2020 auf den 15.03.2020 kam es vermutlich zur Nachtzeit zu einem Einbruchsdiebstahl in eine ortsansässige Bäckerei in der Abt-Richard-Straße in Daun. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter vermutlich über ein Außenfenster Zutritt und entwendeten einen Tresor. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Daun, 06592 / 96260.

Ereignis: Einbruchsdiebstahl Ort: Pelm, Dauner Straße Zeit: 14.03.2020, 16.00 Uhr - 15.03.2020, 09.00 Uhr

Vom 14.03.2020 auf den 15.03.2020 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Blumengeschäft in der Dauner Straße in Pelm. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter über eine Außentüre Zutritt zu den Geschäftsräumen. Es wurden nahezu sämtliche Räumlichkeiten durch die unbekannten Täter abgesucht, entwendet wurde jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Daun, 06592 / 96260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Telefon 06592 9626-0

pidaun@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell